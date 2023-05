Walker Milan: ecco la volontà del terzino inglese proposto ai rossoneri e all’Aston Villa. Ecco le ultime e i dettagli

Secondo quanto riportato dal Daily Star, Kyle Walker è ai margini del progetto di Guardiola ed è stato proposto al Milan.

Il terzino inglese, però, vorrebbe rimanere a Manchester e, dunque, non ci sarà niente da dare per Milan e per l’Aston Villa.

