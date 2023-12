Allegri ha parlato a Sky nel post partita di Genoa Juventus. Tutto il rammarico dell’allenatore dopo il pareggio

Le parole di Allegri a Sky nel post partita di Genoa Juventus. Tutto il rammarico dell’allenatore dopo il pareggio che compromette la lotta scudetto che coinvolge anche il Milan:

«Nel calcio succede anche questo. Se non chiudi dopo l’uno a zero del rigore, abbiamo avuto un paio di situazioni favorevoli ma scelte di passaggio sbagliate. Prendere gol ci può stare, un episodio sfavorevole può andare contro. Poi ha due situazioni favorevoli importanti e devi cercare di concretizzarle. Su questo dobbiamo essere bravi e rifletterci. Dobbiamo diventare più cinici davanti alla porta. Non puoi pensare solamente di fare un gol per portare a casa la vittoria. Su questo stiamo lavorando, è un percorso importante. Stasera alla fine portiamo a casa un risultato positivo, ma dobbiamo riflettere però sui 2 punti lasciati».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE

The post Allegri rammaricato: «Stasera abbiamo lasciato 2 punti, fatto troppo poco per vincere» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG