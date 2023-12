Locatelli ha parlato a Dazn nel post partita di Genoa Juventus. Ecco cosa ha detto sulla lotta scudetto che coinvolge anche il Milan

Le parole di Locatelli a Dazn nel post partita di Genoa Juventus. Ecco cosa ha detto sulla lotta scudetto che coinvolge anche il Milan:

ANCORA JUVE DA SCUDETTO – «Noi abbiamo detto sempre qual è il nostro obiettivo. Noi abbiamo la stessa fame di sempre, siamo un gruppo unito e vogliamo migliorare. C’è lo spirito giusto per andare in avanti e credere in ogni obiettivo che ci poniamo».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE

The post Locatelli a Dazn: «Scudetto? Abbiamo la stessa fame, ci crediamo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG