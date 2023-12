Gilardino ha parlato a Dazn dopo il pareggio del Genoa contro la Juventus. Ecco cosa ha detto l’allenatore

Le parole di Gilardino a Dazn dopo il pareggio del Genoa contro la Juventus. Ecco cosa ha detto l’allenatore ex Milan:

PARTITA – «Avevo chiesto questo ai ragazzi nei giorni scorsi e nel pre partita. Vuoi per la struttura della Juve e per le nostre qualità e volontà che abbiamo sempre mantenuto: proporre e giocare. Stasera siamo partiti con Gundmundsson e Messias davanti, non potevamo giocare palloni lunghi ma per ampiezza e profondità, sui piedi. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa ed Ekuban è entrato molto bene. Ci meritavamo questo pareggio, questo gol e questa prova dei ragazzi contro una grande squadra».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE

The post Gilardino esulta: «Pareggio meritato contro una grande squadra» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG