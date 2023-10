Allegri ha speso belle dichiarazioni per Szczesny, protagonista di una parata decisiva su Muriel con cui ha salvato la Juve contro l’Atalanta. Queste le parole a Dazn sul portiere polacco.

SZCZESNY – «Ha fatto una parata straordinaria, ma è tra i primi in Europa. Capitano le serate storte come a Sassuolo, ma non abbiamo perso per colpa sua».

LE PAROLE INTEGRALI DI ALLEGRI A DAZN POST ATALANTA JUVENTUS

