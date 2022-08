Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della Juventus contro la Sampdoria

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della Juventus contro la Sampdoria. Ecco le sue parole sulla favorita scudetto:

«Il Milan è la favorita perchè ha vinto, l’Inter si è rinforzata ed è una delle pretendenti a vincere lo scudetto. Poi la stagione è lunga ci sono questi tre mesi molto importanti subentra la Champions, noi dobbiamo pensare a noi e aumentare i punti dell’anno scorso. In questo momento non possiamo essere favoriti, poi a gennaio se saremo stati in grado di essere li con le prime si vedrà»

