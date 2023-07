Allegri scuote la Juve: il gesto durante l’allenamento a Los Angeles. Il retroscena raccontato da Peppe Di Stefano a Sky

Allegri è molto coinvolto nel progetto Juve e lo ha dimostrato anche nell’ultimo allenamento svolto dalla squadra negli Usa.

Come raccontato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Los Angeles, l’allenatore si fa sentire con le sue urla e le sue proverbiali frasi in livornese. Allegri sembra proprio voler isolare la squadra per lavorare insieme a Giuntoli per una Juve migliore.

