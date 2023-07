Juventus Next Gen al lavoro: si avvicina l’amichevole col Cagliari. Oggi seduta di allenamento a Vinovo – GALLERY

La Juventus Next Gen ha lavorato oggi sotto il sole di Vinovo per prepararsi alla prossima stagione in Serie C. Qui la gallery con tutte le foto dell’allenamento odierno.

La squadra agli ordini di mister Brambilla si sta preparando alla prima amichevole pre campionato che giocherà sabato 29 luglio alle ore 19 contro il Cagliari a Saint-Vincent Chatillon, test probante con la formazione di Ranieri.

The post Juventus Next Gen al lavoro: si avvicina l’amichevole col Cagliari – GALLERY appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG