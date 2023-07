Retroscena Weah: «Mio papà mi ha detto questo quando sono arrivato alla Juve». Le parole del neo bianconero

Timothy Weah, nuovo acquisto della Juve, è intervenuto sul canale Twitch bianconero direttamente dagli Stati Uniti. Retroscena su papà George.

PAPA’ GEORGE – «Mi ha detto di dare tutto. Non mette pressione, mi ha detto di fare ciò che so fare. Quando ero giovane facevo tanti sport, poi è arrivato il calcio e ho detto: ‘Voglio fare questo’. Quando sono passato alla Juve era felice, come un sogno diventato realtà. Lui allo Stadium a vedermi? Sì certamente. È lui il mio idolo».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI WEAH SU TWITCH JUVE

The post Retroscena Weah: «Mio papà mi ha detto questo quando sono arrivato alla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG