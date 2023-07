Juventus Women mercato: sondaggio dell’Arsenal per Gunnarsdottir. Ecco la risposta dell’islandese

Al netto delle smentite, c’è stato un momento in cui le strade di Sara Bjork Gunnarsdottir e della Juventus Women sembravano destinate a separarsi dopo una sola stagione. Era emersa qualche incompatibilità di spogliatoio sia con Joe Montemurro sia con alcune compagne. La frattura, dopo un confronto, si è ricomposta.

Gunnarsdottir ha sempre pensato che il suo futuro fosse alla Juventus Women. L’islandese è desiderosa di riscattare una stagione non perfettamente all’altezza delle sue possibilità e della sua caratura. Ecco perché nelle scorse settimane ha rispedito al mittente un sondaggio dell’Arsenal che era pronta a formulare un’offerta per portare l’ex Lione a Londra. La Juve, da parte sua, non si sarebbe opposta categoricamente a un’eventuale partenza.

