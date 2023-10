L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, manda un messaggio indiretto alle rivali come l’Inter sull’obiettivo scudetto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso dell’evento organizzato per i 100 anni della famiglia Agnelli alla Juve, il tecnico del bianconeri Massimiliano Allegri parla ancora una volta degli obiettivi della squadra. Messaggio indiretto per Inter e Milan?

LE PAROLE – «Sono orgoglioso di far parte della famiglia Juventus, fino a ieri non sapevo quanti derby avevo vinto, meglio che mi dicano cosa ho fatto a fine carriera. Il bello della Juve è vivere sotto pressione, serve per ottenere grandi successo. In un club così è necessaria, stiamo lavorando per vincere con una squadra nuova fatta di giovani e meno esperienza».

