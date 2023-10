L’ex giocatore del Bayern Monaco, Markus Babbel, ha parlato della cessione di Pavard all’Inter e del mercato dei bavaresi

Intervistato da Sport1, Markus Babbel commenta la cessione del Bayern Monaco di Pavard all’Inter e giudica negativamente il mercato fatto dai bavaresi nelle ultime stagioni.

LE PAROLE – «Da due anni il Bayern non agisce come dovrebbe fare. Si è creato un vuoto e nessuno ha avuto la lungimiranza di capire: cosa succede se tre difensori centrali si infortunano? Chi è allora il quattro? Mi lascio convincere che Benjamin Pavard e Lucas Hernández siano stati venduti e anche per una buona somma di denaro. Ma inutilmente e senza necessità, anche Josip Stanisic è stato ceduto al Bayer Leverkusen».

L’articolo Babbel: «Pavard? Ok alla sua cessione ma si è creato un vuoto nella difesa del Bayern» proviene da Inter News 24.

