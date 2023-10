Lautaro Martinez e tutta l’Inter avranno un calendario molto fitto di impegni al rientro dopo la sosta: il tour de force è un pericolo

La Gazzetta dello Sport analizza il calendario fitto di impegni che spetterà all’Inter al rientro dopo la sosta, soffermandosi in particolare su Lautaro Martinez. Il tour de force rappresenta il pericolo numero uno.

Sulla rosea si legge: «Tre partite delicate, dunque. In cui Inzaghi dovrà dosare le energie, ma anche portare a casa punti. E se è vero che ci sono molti reparti “coperti” (la difesa, le fasce e il centrocampo, soprattutto con i rientri di Cuadrado e Frattesi), l’attacco desta qualche preoccupazione. Sanchez non si è ancora sbloccato e Arnautovic deve recuperare dall’infortunio: l’impressione è che soprattutto Lautaro sarà ancora una volta chiamato agli straordinari. Dopo l’ultima sosta, il Toro è partito dalla panchina solamente contro la Salernitana, match che ha risolto confermandosi imprescindibile per Inzaghi.

La domanda sorge spontanea: quanto potrebbe rifiatare, considerando anche la trasferta intercontinentale a cui è sottoposto per gli impegni con l’Argentina Contro il Torino, difficile sfida da vincere a tutti i costi dopo il pari con il Bologna In Champions League, in un girone ancora equilibrato? Nel big match contro la Roma dell’ex compagno Lukaku? Difficile pensare a un’Inter senza il Toro in queste tre partite. Dopo la sfida ai giallorossi, l’Inter avrà una settimana “libera” prima di affrontare altri tre impegni ravvicinati tutt’altro che scontati: Atalanta e Salisburgo in trasferta, poi il lanciato Frosinone a San Siro prima della sosta di novembre, dopo la quale ci saranno Juventus in casa, Benfica a Lisbona e Napoli al Maradona. La stagione sta entrando nel vivo, il calendario nerazzurro ora si fa sempre più difficile: ecco che i senatori rischiano di essere chiamati agli straordinari. L’Inter deve indirizzare in positivo la stagione e non far eccessivamente pesare i cinque punti persi per strada in una fase apparentemente più “tranquilla”: le prossime settimane potrebbero dire tanto sulla stagione nerazzurra, sia in campionato sia in Champions».

