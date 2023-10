Jeremie Frimpong, esterno del Bayer Leverkusen e dell’Olanda, spende parole al miele per Denzel Dumfries dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di NU.nl, il giocatore del Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong elogia così un suo compagno di nazionale con l’Olanda, Denzel Dumfries. Queste le sue dichiarazioni sull’esterno destro dell’Inter.

LE PAROLE – «Ma è stata una bellissima esperienza e un sogno essere lì. Non posso che ammirare Denzel perché ha molta più esperienza di me. Sono migliore di lui in attacco? No, porta molto alla squadra e crea molte occasioni e sa anche segnare gol. Ma questo per me è anche educativo. Ed è vantaggioso per la nazionale se gioca bene».

