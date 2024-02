Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sul numero 7 bianconero Federico Chiesa

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato anche del numero 7 della Juventus Federico Chiesa. Ecco le parole:

CHIESA «A lui chiedo di fare buone prestazioni ed essere disponibile per la squadra come tutti fanno. Se domani giocherà dall’inizio avrà una possibilità importante. L’anno scorso ha avuto il problema del crociato e rientrava dall’infortunio e questa stagione ha avuto qualche intoppo. Per noi è un giocatore importante, per la Juventus e da lui ci aspettiamo molto».

