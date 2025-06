Il mercato estivo del Milan si annuncia rovente. Dopo una stagione archiviata con molte più ombre che luci, i rossoneri sono chiamati a ricostruire dalle fondamenta, con una rosa da rifondare e nuove idee tattiche da sviluppare.

La Supercoppa Italiana in bacheca non basta a mitigare le delusioni legate a un’annata che ha escluso il Diavolo dalla prossima Champions League, e per questo la dirigenza ha accelerato le operazioni di mercato. La nuova coppia al timone, composta da Igli Tare e Massimiliano Allegri, ha già iniziato a delineare un’identità precisa: esperienza, carisma, ma anche affidabilità. Mentre il futuro di Theo Hernandez sembra sempre più indirizzato verso l’Al Hilal, e l’arrivo di Luka Modric pare ormai solo questione di formalità, la dirigenza sta lavorando sottotraccia per portare a Milanello elementi di spessore internazionale.

In questo scenario si inserisce un’operazione che potrebbe rivelarsi decisiva per la mediana. Tare, forte di una trattativa portata avanti personalmente in Germania, non sembra intenzionato a mollare la presa sul profilo individuato da settimane come ideale per il centrocampo: un giocatore che unisce visione di gioco, leadership e personalità da vendere. Il Milan ha infatti affondato il colpo su Xhaka del Bayer Leverkusen.

Xhaka-Milan, avanti tutta: Tare prepara la seconda offerta

Il nome in cima alla lista è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, è da tempo uno dei grandi obiettivi del Milan e ha già dato il proprio assenso al trasferimento. Secondo quanto trapela, Tare ha ottenuto l’ok del calciatore durante un blitz a Dusseldorf, definendo un’intesa triennale da circa 4 milioni a stagione. Tutto dipenderà ora dal Bayer Leverkusen, che ha già respinto la prima proposta del club rossonero: un’offerta verbale da 10 milioni di euro, ritenuta troppo bassa dai tedeschi. La posizione del club di tedesco è chiara: Xhaka è un elemento chiave, non incedibile, ma nemmeno svendibile. Per sedersi davvero al tavolo delle trattative servirà un rilancio da 15-16 milioni, soglia considerata accettabile.

Tare, dal canto suo, conta sulla volontà ferrea del giocatore di sbarcare in Serie A. Il centrocampista, 33 anni, sogna l’esperienza italiana e vede nel Milan un’opportunità affascinante per chiudere al meglio la carriera ad alti livelli. Il club rossonero, ora, è atteso al varco: tra domani e mercoledì, si prevede una seconda offerta per sbloccare l’affare e far decollare definitivamente quella che ha tutta l’aria di essere una trattativa destinata a chiudersi con il lieto fine. Per Tare e Allegri, Xhaka rappresenta molto più di un rinforzo: è la prima pietra della nuova identità rossonera.