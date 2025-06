La Juventus potrebbe acquistare un portiere in questa finestra di mercato e il nome di Donnarumma aleggia sempre intorno ai bianconeri: c’è la svolta

Non uno qualunque. Gigio Donnarumma si è meritato sul campo tutta l’attenzione che c’è nei suoi confronti: se il Psg è riuscito a vincere la Champions, dopo averla inseguita per anni, il merito va anche al portierone di Castellammare, protagonista assoluto contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal.

Ci sarà qualcosa nell’aria inglese che esalta l’ex portiere del Milan, già protagonista in Inghilterra negli Europei del 2021. Dopo aver alzato al cielo il trofeo più ambito a livello di club, per Donnarumma c’è da fare i conti ora con l’incertezza del suo futuro. In scadenza nel 2026 con il Psg, il suo rinnovo non è ancora arrivato e questa situazione fa gola a diversi club.

La Premier League, in particolare le due squadre di Manchester, tendono l’orecchio per capire le notizie che arrivano da Parigi, Bayern Monaco e Real Madrid sono lì attente per vedere come evolve la situazione e poi c’è anche l’Italia. Inter e Juventus, pronte ad approfittare di una rottura con il Psg. Rottura che, al momento, non è ancora arrivata: negli Stati Uniti c’è stato un incontro per il prolungamento che ha lasciato sensazioni positive, ma fin quando non c’è l’accordo tutto può succedere.

Juventus, decisione presa su Donnarumma

Tutto può succedere anche nel calciomercato della Juventus: Tudor ha chiesto tre acquisto top per competere per lo scudetto. ma anche altre operazioni saranno fatte.

Ad esempio Mattia Perin è dato in uscita, con l’interesse del Milan nei suo confronti, ed allora dovrà arrivare un altro numero 12 alle spalle di Di Gregorio. Un numero 12 o un primo portiere come Donnarumma? A qualcuno il dubbio è venuto, ma i dirigenti bianconeri sembrano avere le idee chiare: Di Gregorio gode della stima dello staff tecnico e dirigenziale e quindi dovrebbe restare come portiere titolare.

Ecco allora che non si proverà l’assalto a Donnarumma, ma si andrà alla ricerca di un altro profilo. Caprile (riscattato dal Cagliari), Falcone e Provedel i possibili nomi per mettere al sicuro la porta della Juventus. Senza escludere la possibile soluzione interna con la promozione di Giovanni Daffara, portiere della Next Gen, attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale per club e già richiesto da diversi club di Serie B. Potrebbe essere lui il nuovo numero 12 della Juve, che comunque resta alla finestra per Donnarumma: dovesse esserci l’occasione, i bianconeri non si tireranno indietro.