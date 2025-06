Cristian Chivu aspetta nuovi rinforzi per la sua Inter, ma intanto potrebbe incassare il grande smacco dal suo pupillo: occhio alla Juve

È già derby d’Italia: mentre al Mondiale per club si fanno i conti per capire se e quanto Inter e Juventus potrebbero incrociare il loro cammino, sul mercato la sfida tra i due club più titolati del nostro campionato potrebbe incendiarsi subito.

Entrambe le società sono alla ricerca di rinforzi per la metà campo e un calciatore sembra aver attirato l’interesse nerazzurro e bianconero. Non è certo un caso, visto che Inter e Juventus hanno abbracciato la linea verde: colpi giovani per costruire una squadra vincente che possa durare nel tempo. E se si cercano giovani, non si può certo non mettere gli occhi sul talento di Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo, classe 2001, qualità al servizio della squadra.

Bernabé piace all’Inter, con Chivu che lo ha inserito come uno dei profili migliori per il post Calhanoglu, se il turco dovesse andare al Galatasaray. Lui, con Rovella e Ricci, sono i tre giovani registi valutati da Marotta e Ausilio per intervenire in quel ruolo particolare, ma il suo nome è finito anche sul taccuino della Juventus. Anche i bianconeri sono alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche e a far pendere la bilancia verso Torino potrebbe essere uno scambio.

Inter, la mossa della Juventus per Bernabé

Stando a quanto riferito da transferfeed, infatti, il Parma avrebbe mostrato interesse per un calciatore della Juventus: si tratta di Samuel Mbangula, 21 anni, una delle note liete dello scorso anno per i bianconeri.

Comolli e Chiellini vorrebbero approfittare di questo interesse per provare ad imbastire uno scambio e portare Bernabé alla corte di Tudor prima della fine del calciomercato. Un’idea che però fa i conti con l’interesse forte arrivato dalla Premier League per lo stesso Mbangula: il Nottingham Forest si è fatto avanti in maniera concreta per il 21enne e per Weah, pronto a mettere sul piatto un’offerta complessiva da 22 milioni di euro, con l’americano valutato 14 e il belga 8.

Una proposta che potrebbe anche convincere la Juventus visto che nessuno dei due giocatori è considerato intoccabile dal tecnico croato: come accaduto lo scorso anno con Barrenechea e Iling Junior, anche quest’estate la Premier League potrebbe rappresentare l’offerta migliore per un giovane bianconero. Per Mbangula però c’è anche l’interesse del Parma e la possibilità di uno scambio con Bernabé che potrebbe far felici tutti, tranne l’Inter.