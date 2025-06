L’ultima stagione ha consegnato risultati deludenti per due grandi del calcio italiano: il Milan, pur festeggiando la Supercoppa, ha visto svanire ogni speranza di qualificazione europea, mentre la Juventus, risorta sotto la guida di Tudor, si è limitata all’ultimo posto disponibile per la Champions League.

Entrambe le compagini ora devono ricostruire con saggezza: serve investire, ma senza perdere equilibro finanziario. In questo scenario il mercato in entrata dovrà essere strettamente correlato a quello in uscita, trasformando ogni affare in un sistema a somma zero. Il Milan, guidato da Tare e Allegri, è chiamato a rinforzare reparti chiave. Ma per finanziare gli acquisti servono cessioni pesanti: un nodo in particolare è il futuro di Theo Hernandez, capace di attrarre proposte consistenti, nonostante il contratto in scadenza 2026. Dall’altro lato, la Juventus di Tudor e Comolli ha urgentemente bisogno di capitali freschi: il club bianconero punta a cedere almeno un big per liberare risorse e investimento su centrocampo e attacco. Per entrambe, perciò, il mercato attuale ruota attorno a questi nomi, e le sorti del calciomercato dipenderanno da quanto riusciranno a scansare il rischio di perdere pezzi pregiati senza alternative soddisfacenti.

Il punto in comune tra Milan e Juventus è dunque chiaro: ogni acquisto strategico dovrà passare dalla cessione ben ponderata di un asset importante. Lo scenario è pronto a trasformarsi in un intreccio incerto, dove la diplomazia di mercato e la capacità negoziale faranno la differenza. In questo contesto, la trattativa che coinvolge Theo Hernandez e Al‑Hilal potrebbe rappresentare il volano per muovere altri tasselli.

Theo Hernandez all’Al‑Hilal: Milan su Cambiaso

Le indiscrezioni di Sky Sport svelano un aggiornamento significativo: Theo Hernandez avrebbe aperto all’opzione Al‑Hilal, spia di una svolta nell’impegno dei rossoneri. Nella giornata di domenica si è registrata una prima apertura del terzino al trasferimento in Arabia Saudita. A quel punto, Milan e Al‑Hilal potrebbero lavorare per costruire un’intesa, calibrata su ingaggio milionario e compenso per il club. Questo sviluppo apre le porte a un effetto domino: se Theo dovesse partire, i rossoneri potrebbero virare con forza su Cambiaso per rinforzare la fascia sinistra.

Attualmente, però, il cartellino del laterale è nelle mani della Juventus, che chiede almeno 50 milioni di euro. Per il Milan si tratterebbe di una cifra alta: sarà inevitabile una lunga trattativa, che analizzerà i margini tra domanda e offerta, tenendo conto che i rossoneri punteranno a strappare uno sconto. Sul fronte bianconero, la Juve non sembra intenzionata ad abbassare le pretese: Cambiaso è ritenuto un asset strategico, pronto a rinforzare la fascia, presidiare l’area e garantire rendimento immediato. Se il Milan dovrà investire tanto, i bianconeri saranno obbligati a puntare su un colpo di mercato al fine di sostituire l’eventuale partenza del terzino. La pista che lega Cambiaso a Milano è dunque destinata a infiammarsi, in un duello tra due club che si contendono lo stesso pezzo di mercato.