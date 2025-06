Victor Osimhen si trova ad un bivio della sua carriera: non può più rifiutare la nuova offerta che gli è stata recapitata

Non sarà un’altra estate ad attendere l’offerta giusta, non è questa l’intenzione del Napoli. La questione Victor Osimhen agita le notti di mercato di Aurelio De Laurentiis, ma forse non bisognerà attendere settembre (come accaduto lo scorso anno) per lasciar andare via il nigeriano e questa volta per sempre.

Il prestito al Galatasaray ha avuto l’effetto di confermare la capacità realizzativa di Osimhen, ma le bizze fuori dal campo del calciatore sembrano allontanare le pretendenti, almeno quanto le sue richieste economiche e quelle della società partenopea. Così dall’ambita (e ricca) Premier League, a parte qualche approccio, non è arrivata nessuna proposta ufficiale, mentre la Juventus vorrebbe ma alle condizioni poste dal Napoli non può.

Allora il rischio è quello di restare con il classico cerino in mano, anche se c’è la proposta giusta per evitare il pericolo: è l’Al Hilal di Simone Inzaghi ad aver fatto la proposta che difficilmente potrà essere rifiutata, anche se da Osimhen ci si può aspettare di tutto.

Osimhen in Arabia: affare da oltre 200 milioni di euro

Che nella Saudi Pro League girino così tanti soldi da poter convincere chiunque ad abbracciare la causa del campionato saudita è cosa nota, così come è nota la ritrosia di Osimhen ad unirsi alla carovana del calcio dell’Arabia Saudita.

Il nigeriano ha già rispedito al mittente un ingaggio da trenta milioni a stagione, ma difficilmente potrà fare lo stesso con l’ultima proposta che la squadra di Simone Inzaghi gli ha recapitato. Si parla di un triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, un contratto faraonico che contempla anche l’opzione per un quarto anno alle stesse cifre. Un totale di 160 milioni di euro per Osimhen, una cifra mostruosa che nessun altro club europeo potrà mai raggiungere.

Un affare milionario che, aggiungendo anche i 75 milioni di euro della clausola che l’Al Hilal ha già detto di voler pagare, porta il totale complessivo a superare quota 200 milioni (235 per l’esattezza). Cifre inavvicinabili per qualsiasi club europeo: il Galatasaray, al momento, è il club che ha presentato l’offerta più alta, fermandosi però a 18 milioni di euro l’anno bonus compresi. Cifre lontanissime da quelle prospettate dalla compagine saudita che aspetta ora il sì di Osimhen. Un sì che chiuderebbe la questione e libererebbe il Napoli dall’ingaggio da oltre 10 milioni dell’attaccante.