Allegri torna in discussione in vista della prossima stagione: ecco cosa filtra e la posizione della proprietà. Le ultime

L’eliminazione dall’Europa League e il clamoroso crollo di Empoli hanno rimesso in discussione anche la panchina di Massimiliano Allegri, in attesa di un confronto con la società.

Il rapporto tra il tecnico della Juve e John Elkann è solido, ma potrebbe non bastare. A pesare, oltre ai risultati, è il feeling ormai perso con gran parte dei tifosi. Come se non bastasse, anche il rapporto con una parte dello spogliatoio appare ormai logoro e ai minimi storici. Sono settimane decisive anche sul fronte Allegri.

The post Allegri torna in discussione: cosa filtra e la posizione del club. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG