Massimiliano Allegri torna a parlare del crollo bianconero in Sassuolo Juve: il giudizio del tecnico dopo quel match

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri è tornato a parlare del crollo Juve a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato.

SUPPORTO DEL TIFO DOMANI – «Domani è molto importante il supporto del tifo perché veniamo da una brutta sconfitta. Non sono d’accordo sul fatto che sia stata una brutta prestazione a Sassuolo, è stata una serata in cui ci sono stati errori che nell’arco di una stagione possono capitare una volta, speriamo. Siamo partiti bene, poi c’è stato questo errore di Tek. Poi la squadra aveva rimesso in piedi la partita, avevamo avuto una paio di situazioni per andare in vantaggio. Non abbiamo fatto bene negli ultimi 20 metri, andando dietro al Sassuolo perché abbiamo spaccato la partita. Ci sono stati troppi errori che han fatto cambiare il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare, rimanere in equilibrio, vincere domani ma non sarà facile perché il Lecce è imbattuto come l’Inter».

