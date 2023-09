Giovanni Guardalà, giornalista Sky, ha così analizzato la situazione in casa Juve dopo la conferenza pre Lecce di Allegri

Giovanni Guardalà, in collegamento con Sky Sport, ha parlato di possibile maxi-turnover in casa Juve per il match di domani contro il Lecce.

LE PAROLE – «Su Gatti Allegri non è stato chiaro, ci ha detto solo che gioca Szczesny. Non è escluso che Gatti possa avere un turno di riposo con inserimento di Rugani. Forse riposerà anche Chiesa, che è quello che va un po’ più preservato e potrebbe giocare Milik al suo posto. Fagioli probabile titolare, non escludo poi un cambio sugli esterni con Weah e Cambiaso».

