Allegri ribadisce il suo pensiero in ottica lotta Scudetto: tre squadre, secondo l’allenatore, sono sopra la Juventus

Massimiliano Allegri ribadisce un concetto: tre squadre sono sopra la Juventus nella lotta per lo Scudetto. Il tecnico ne ha così parlato in conferenza stampa.

CHE CAMPIONATO E’ FINORA – «L’Inter, il Napoli e il Milan sono tre squadre sopra le altre. L’Inter sta dimostrando in questo momento di meritare ampiamente il primo posto in classifica e noi dobbiamo essere bravi a lottare per i primi quattro posti, sarebbe un risultato importante senza porsi limiti, per la squadra e la società. Quando finisci un ciclo e riapri un ciclo, rimanere a giocare la Champions sarebbe molto importante. Entrare nei primi 4 posti per l’anno prossimo sarebbe determinante sotto tutti i punti di vista».

