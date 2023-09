Infortunio Arnautovic, guai in casa nerazzurra dopo lo stop dell’austriaco: rischia di rimanere fuori anche per Juve Inter?

Stop per Marko Arnautovic in casa Inter, con l’austriaco che rischia di dover rimanere fuori a lungo.

IL COMUNICATO – Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di ieri nella gara contro l’Empoli. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane.

Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, l’obiettivo sarebbe quello di tornare in campo per il big match del 26 novembre contro la Juve, ma non è detto che l’attaccante sarà a disposizione.

