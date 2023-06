AllegriOut diventa un trend in Arabia: i tifosi dell’Al Hilal non vogliono Max in panchina. La reazione è clamorosa

AllegriOut è diventato un trend in Arabia dopo le voci di queste ore che volevano l’allenatore della Juve come possibile nuovo tecnico dell’Al Hilal.

I tifosi della squadra araba non vogliono Max e quindi hanno fatto partire l’equivalente di AllegriOut nella loro lingua. La loro reazione è stata a dir poco clamorosa e, come scrive Gazzetta.it, in tantissimi hanno protestato all’idea di vedere l’allenatore bianconero sulla panchina dell’Al Hilal.

