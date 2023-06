Alex Sandro fuori dai progetti della Juve: può andare via nonostante il rinnovo del contratto. La situazione

Le strade di Alex Sandro e della Juve potrebbero dividersi nel corso del mercato dell’estivo. A renderlo noto è Sky Sport.

Il difensore brasiliano ha rinnovato da poco il contratto (in modo automatico), ma sarebbe finito ai margini dei progetti tecnici della Juve per il futuro. Da qui, quindi, la possibilità che Alex Sandro possa andare via da Torino. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità Galatasaray.

The post Alex Sandro fuori dai progetti della Juve: può andare via appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG