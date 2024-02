Allenamento Frosinone: Di Francesco al lavoro senza tre giocatori. Report verso la Juve, sfida in programma domenica all’Allianz Stadium

Frosinone in campo verso la sfida alla Juve. Di seguito il report del club ciociaro.

REPORT – «Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con la Juventus. Squadra divisa in due gruppi, lavoro tra palestra e campo, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Cuni. Lavoro personalizzato per Lusuardi e Oyono. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta».

