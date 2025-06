La Juventus sta cercando di prepararsi al meglio per il mercato del prossimo anno, e ci sarebbero alcune difficoltà per Conceicao.

La Juventus, mentre affronta le prime partite del Mondiale per Club, ci tiene a lavorare anche in ottica futura. Il club bianconero, che da poche settimane ha confermato Igor Tudor sulla panchina delle prossime stagioni, vuole pianificare il futuro.

Ciò non significa adottare l’ennesima rivoluzione sul mercato, anche perché è chiaro che non ha portato esattamente ai risultati sperati, tuttavia qualche cambiamento andrà attuato per far sì che ogni singola pedina si incastri bene all’interno dello scacchiere del nuovo allenatore della Vecchia Signora.

Per esempio, in queste ore si sta parlando motlissimo di un potenziale itneressamento della Juventus nel mollare l’affare Conceicao e pensare a tutto un altro sostituto per quanto riguarda il 2025/26. Ma a quale giocatore possono affidarsi i bianconeri? Scopriamo il potenziale sostituto del portoghese.

La Juventus pensa al piano B di Conceicao: chi può essere

La Juventus sta avendo qualche difficoltà di troppo nel riscattare Conceicao, proprio per questo potrebbe fiondarsi su Jadon Sancho. L’esterno offensivo è tornato al Manchester United, dopo il prestito al Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore c’è stata una telefonata fra i bianconeri e i Red Devils per parlare della potenziale operazione che può portare a Torino Sancho. Ricordiamo che la scorsa estate c’era stato già un approccio del genere, con i due club che sono stati vicini a un’intesa definitiva, tuttavia l’inserimento del Chelsea e le richieste di ingaggio del giocatore hanno frenato la Vecchia Signora.

Questa volta, però, il principale ostacolo sarebbe quello del Napoli, che sta facendo una campagna acquisti importante e si è mosso per primo sempre secondo Sky Sport, e al momento la trattativa con gli azzurri sarebbe una priorità per il calciatore del Manchester United. In ogni caso, la partita per la sua acquisizione è appena iniziata. La Juventus vede in Sancho uno straordinario piano B, dato che sta avendo delle difficoltà nelle trattative con Francisco Conceicao.

Il Porto non sembra intenzionato a fare sconti sulla clausola da 30 milioni di euro. Proprio per questo, Comolli e colleghi potrebbero virare su Sancho. Il giocatore ha un contratto che lo lega ai Red Devils fino al 2026, quindi per non perderlo a parametro zero questa è la stagione giusta per cederlo definitivamente prima di perderlo a parametro zero. Vedremo come andranno le cose, in ogni caso per Jadon Sancho potrebbe avviarsi un derby tutto italiano.