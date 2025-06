Il Napoli ha messo nel mirino uno degli obiettivi dell’Inter: ora i nerazzurri temono davvero di vederlo sfumare.

Napoli e Inter si sono contese lo scudetto fino all’ultima giornata dello scorso campionato. Alla fine sono stati gli uomini di Antonio Conte a esultare grazie al successo al Maradona contro il Cagliari, che ha permesso di tenere a distanza di un punto i rivali nerazzurri. L’impressione è che però la lotta tra i due club non sia finita qui: oltre che in campo, infatti, pare che Napoli e Inter siano pronte a sfidarsi anche sul mercato.

Proprio in questi giorni, infatti, sta venendo fuori che alcuni obiettivi dell’Inter sono seguiti con grande interesse anche dal Napoli. Rasmus Hojlund è un’idea concreta sia per i partenopei che per i milanesi, ma per l’Inter lo è ancora di più Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma che negli scorsi mesi ha fatto molto bene sotto la guida del tecnico rumeno.

Fino a qualche giorno fa sembrava che l’accordo tra l’Inter e Bonny fosse ormai in dirittura d’arrivo, anche perché il giocatore sarebbe ben felice di ritrovare Chivu come allenatore. Nelle ultime ore si è però inserito nuovamente il Napoli, che già aveva fatto un sondaggio sull’attaccante francese nelle scorse settimane.

Allarme Inter, si inserisce il Napoli: sale il prezzo, sfuma l’obiettivo?

Più che altro Giovanni Manna sta provando a capire se davvero l’Inter è così avanti nella corsa al giocatore o se invece ci sono margini per avviare una trattativa con il Parma. Bonny piace molto anche a Conte: il tecnico salentino lo vede molto bene nel suo sistema di gioco e ha dato mandato alla dirigenza napoletana di fare di tutto per portarlo in azzurro.

Non è però da escludere che si tratti solo di una manovra di disturbo. Manna sta infatti seguendo anche altri attaccanti: il sogno è Darwin Nunez, ma al momento la strada che porta all’uruguagio del Liverpool è a dir poco tortuosa, visto il costo del cartellino (i Reds chiedono più di 50 milioni) e l’ingaggio richiesto dal giocatore (circa 6 milioni di euro a stagione).

Non a caso Manna tiene vive anche altre piste molto più economiche: in cima al taccuino del direttore sportivo del Napoli c’è soprattutto Lorenzo Lucca, autore di 12 reti nell’ultimo campionato con la maglia dell’Udinese. Occhio però all’idea Bonny: il Parma chiede circa 25 milioni di euro, una cifra che i partenopei potrebbero anche decidere di investire per il 21enne di Auberville.