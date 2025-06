Il Milan si appresta a voltare pagina dopo l’annata deludente appena conclusa. Il nuovo tandem tecnico Igli Tare–Massimiliano Allegri ha già tracciato la linea: servono innesti di qualità.

Colpi capaci non solo di stupire, ma soprattutto di portare equilibrio e funzionalità alla rosa. L’accordo raggiunto con Luka Modric ne è la punta d’iceberg: un colpo di livello mondiale, che però non basta da solo per rilanciare le ambizioni rossonere. Il nodo cruciale risiede nel mix tra esperienza e freschezza, per superare i limiti emersi nella scorsa stagione. A Milanello si ragiona sui profili giusti per tornare a vincere, ma le mosse in entrata sono strettamente legate alla gestione delle uscite: per ogni acquisto dovrà esserci una cessione importante, per rispettare equilibrio di bilancio e spazio in rosa.

In questo senso, assume centralità il futuro di Theo Hernández, simbolo di corsa e qualità sulle corsie ma anche al centro di alcune tensioni legate al rinnovo. Il suo contratto in scadenza 2026, unito alle divergenze di visione con la dirigenza, consegna a Tare un punto cruciale da risolvere: conferma con adeguamento oppure via d’uscita per monetizzare. Inutile dire che sul terzino francese ci sono occhi puntati da tutte le parti d’Europa, ma l’insidia maggiore arriva da uno dei peggiori nemici rossoneri.

Sirene arabe per Hernandez, Inzaghi bussa a Milanello

Da Piacenza a Riyadh: Simone Inzaghi ha riacceso i riflettori su Theo Hernández, intervenendo dalla conferenza stampa di presentazione dell’Al Hilal per la seconda giornata del Mondiale per Club. Senza mascherare le ambizioni societarie, il tecnico ha fatto sapere: “La società sta lavorando tantissimo per migliorare la squadra… e si sta guardando in Italia e in altri Paesi”. La news arriva proprio mentre il laterale rossonero, in scadenza 2026, aveva già declinato un’offerta faraonica dal club saudita: 18 milioni netti a stagione, più circa 30 milioni al Milan per il cartellino. Una proposta immediatamente respinta da Hernández, il quale da tempo preferisce restare in Europa. Ma le dichiarazioni di Inzaghi potrebbero spingere l’Al Hilal a tornare alla carica con un’offerta ancor più convincente.

Ecco la partita vera. Da un lato, un Milan che dovrebbe incassare dalla sua cessione, se deciderà di non rinnovare; dall’altro, un club saudita pronto a investire su un laterale dalle spiccate doti offensive. Mentre Tare prova a sondare opzioni alternative, Allegri spera in una linea rossonera da ricostruire a regola d’arte. Ma se la pista verso l’Arabia si scalda, l’esito del mercato dipenderà dalla capacità dei dirigenti milanisti di monetizzare e trattare in modo allettante, senza però perdere una delle principali frecce di quell’undici titolare che si andrà a costruire.