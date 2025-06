Dusan Vlahovic a segno nella sfida del Mondiale per Club su rigore, ma il destino non cambia: sempre più lontano dalla Juventus

Diciannove minuti contro l’Al-Ain, diciassette contro il Wydad. Dusan Vlahovic ha iniziato il Mondiale per club quasi da separato in casa. Tudor gli ha preferito Kolo Muani dal primo minuto in entrambe le partite e ha dato spazio al serbo soltanto a risultato ormai ampiamente acquisito.

Una scelta frutto non tanto delle idee calcistiche dell’allenatore bianconero, quanto della situazione contrattuale di Vlahovic: il numero 9 della Juve è fuori dai piani del club, anzi si è messo fuori dai progetti della società non aprendo ad un nuovo contratto con revisione al ribasso dell’ingaggio. È questa la condizione per poter continuare insieme, una condizione però che l’entourage del calciatore non ha mai avallato.

I 12 milioni di ingaggio nell’ultimo anno di contratto in vigore rappresentano una cifra troppo elevata per la Juventus che, infatti, anche con Comolli ha provato a valutare l’idea di un prolungamento con spalmatura dello stipendio su più anni: una ipotesi però che, come detto, non ha trovato sponda dall’attaccante e che quindi è destinata a naufragare. Ecco allora che la soluzione è una sola: cessione immediata.

Juventus, Vlahovic in cerca di sistemazione: dove può finire

Il calcio di rigore trasformato contro il Wydad potrebbe anche essere stato l’ultimo gol di Vlahovic con la maglia bianconera. Nessuna accelerata sul fronte trattativa per la cessione, ma la consapevolezza che Tudor impiegherà con il contagocce il serbo anche nelle restanti gare del Mondiale.

Una scelta dettata dalla necessità di evitare rischi inutili, con lo spettro di un eventuale infortunio che possa complicare ulteriormente la situazione. Tra la Juve e Vlahovic, infatti, si è quasi allo scontro: il serbo ha rispedito al mittente l’offerta del Fenerbahce e punta ad un approdo in Premier League o ad una permanenza in Italia, dove il Milan di Allegri lo accoglierebbe volentieri.

Peccato che dall’Inghilterra non sia arrivata nessuna proposta concreta e a Milanello l’idea Vlahovic non è ancora diventata una priorità assoluta. C’è da attendere dunque, con il rischio per la Juventus che il serbo resti un altro anno e vada via a zero la prossima estate. Lo scenario che il club bianconero vuole evitare a tutti i costi: ecco allora che potrebbe anche esserci una riduzione della richiesta economica pur di attrarre compratori e chiudere il capitolo Vlahovic.