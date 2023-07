Terzo giorno di allenamento a Tokyo per l’Inter, che martedì sfiderà in amichevole il PSG: recuperato Mkhitaryan

Prosegue il lavoro dell’Inter durante la tournée in Giappone: oggi terzo giorno di allenamento a Tokyo. La squadra di Simone Inzaghi continua la preparazione per la prossima stagione e per l’amichevole di martedì contro il PSG.

Come riporta il giornalista Simone Togna su Twitter, Henrikh Mkhitaryan ha ormai recuperato del tutto dalla lombalgia da sovraccarico che lo aveva costretto a saltare l’amichevole contro l’Al Nassr e ad allenarsi a parte negli scorsi giorni. L’armeno ha preso parte per intero all’allenamento insieme ai compagni.

L’articolo Allenamento Inter, Mkhitaryan recuperato: terzo giorno a Tokyo proviene da Inter News 24.

