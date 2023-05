Allenamento Juve aperto LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa, a quattro giorni dalla sfida di Serie A contro l’Udinese

(inviato alla Continassa) – La Juve apre nuovamente le porte della Continassa per assistere all’allenamento in vista dell’ultima giornata di campionato. Seduta aperta a media e tifosi (su invito) per i bianconeri, a quattro giorni di distanza dalla sfida della Dacia Arena contro l’Udinese.

Mirino puntato sul match di Serie A di domenica, dunque, per la squadra di Allegri. Allenamento previsto per le 11.30, con Juventusnews24 che segue LIVE la seduta con tutti gli aggiornamenti dal JTC.

Ore 12.25 – 1-0 per i senza pettorina, grandissimo gol di Miretti che ha saltato in dribbling due compagni e ha insaccato sotto il sette.

Ore 12.15 – Entrano in campo i portieri. Si passa una partitella a campo ridotto. Senza pettorina: Pinsoglio; Alex Sandro, Danilo, Rugani, Cuadrado; Rabiot, Miretti, Sersanti; Chiesa, Milik. Con la pettorina: Szczesny; Barbieri, Gatti, Bonucci, Kostic; Iling, Paredes, Locatelli; Kean, Di Maria.

Ore 12.07 – Piccolo cooling break per dissetarsi dopo un mini primo tempo. 2-0 il punteggio in favore dei senza pettorina.

Ore 11.55 – Si passa ora ad un esercizio di possesso palla: con 15 passaggi si segna un gol. Senza pettorina: Alex Sandro, Cuadrado, Sersanti, Miretti, Rugani, Chiesa, Danilo, Milik e Rabiot. Con la pettorina: Kean, Locatelli, Kostic, Paredes, Bonucci, Barbieri, Di Maria, Gatti, Iling. Jolly con la pettorina scura Barrenechea.

Ore 11.54 – Arrivato anche Calvo ad assistere alla seduta.

Ore 11.45 – Intanto Massimiliano Allegri è a colloquio a bordocampo con Pessotto e Cherubini.

Ore 11.41 – Dopo una prima fase di corsa e attivazione, ora la squadra è divisa in due cerchi. Doppio torello per i bianconeri.

Ore 11.38 – Aggregati anche i Next Gen Sersanti e Barbieri.

Ore 11.35 – Assenti Bremer e Vlahovic, oltre ai lungodegenti Pogba, Kaio Jorge, De Sciglio e Fagioli. Torna invece Barrenechea.

Ore 11.30 – Inizia l’allenamento della Juventus. Giocatori che hanno preceduto l’inizio della seduta con un piccolo cerchio.

