Allenamento Juve: lavoro sulla fase offensiva verso il Milan per la squadra alla Continassa dopo la vittoria col Maccabi: il report

All’indomani del successo sul Maccabi Haifa in Champions League, la Juve si è rimessa al lavoro verso la partita col Milan.

Oggi la squadra si è ritrovata alla Continassa al mattino. Scarico per chi è sceso in campo ieri allo Stadium, esercitazioni per la fase offensiva con combinazioni d’attacco e partita per il resto del gruppo.

