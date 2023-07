Allenamento Juve: prima fatica di big e giovani alla Continassa con Allegri tra campo e palestra – GALLERY

La Juve oggi ha svolto il primo allenamento della stagione 2023-24, tra campo e palestra, agli ordini di Allegri alla Continassa. Presenti diversi big come Pogba e Vlahovic, ma anche alcuni volti ormai noti del club come Fagioli, Gatti, Perin e Rugani e alcuni giovani come Kaio Jorge, finalmente rientrato in gruppo, Barbieri e Yildiz.

