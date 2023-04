Allenamento Juve: subito in campo verso l’Inter. Le novità dalla Continassa in vista dell’andata delle semifinali di Coppa Italia

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, a due giorni dalla sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter.

Squadra alla Continassa in mattinata: scarico e palestra per i protagonisti contro l’Hellas, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato su combinazioni di gioco tre contro due, torelli e partitella finale. Domani vigilia, allenamento e poi conferenza stampa di Allegri alle 14.

