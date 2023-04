Morto Carlo Porceddu, ex procuratore FIGC: aveva 85 anni. La triste notizia che riguarda il mondo del calcio

Carlo Porceddu, ex procuratore, è morto oggi a Cagliari all’età di 85 anni. Era avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con la FIGC come capo dell’Ufficio indagini e come procuratore generale e come dirigente della Nazionale Under 20.

Porceddu è stato anche vice sindaco di Cagliari ed assessore allo Sport del capoluogo sardo. Questa la nota della Regione Sardegna in suo onore: «Il Comitato Regionale Sardegna si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Carlo Porceddu, persona stimata e profondamente impegnata nell’attività politica e sportiva».

