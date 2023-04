Chiesa torna per Juve Inter? Gli ULTIMI aggiornamenti sull’esterno in vista dell’andata delle semifinali di Coppa Italia

«Chiesa sta meglio, credo ci sarà martedì» ha dichiarato Massimiliano Allegri in zona mista dopo Juve Verona. L’esterno è ancora ai box per una tendinite che si trascina dietro da prima della sosta.

Come confermato poi da Paolo Aghemo a Sky Sport, Chiesa potrebbe essere convocato per il match di martedì contro l’Inter, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

