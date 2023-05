Allenamento Juve: subito testa alla Cremonese. Il report pubblicato dal club bianconero del lavoro svolto al JTC

Juve subito in campo all’indomani dell’1-1 col Siviglia. Di seguito il report dal JTC.

REPORT – «Dopo l’1-1 contro il Siviglia nell’andata della semifinale di Europa League, raggiunto con il gol di Federico Gatti all’ultimo istante, la Juventus inizia a preparare la gara di campionato contro la Cremonese in programma domenica 14 maggio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Nel match contro i lombardi esordirà il nuovo kit home per la stagione 2023/24.

Seduta di scarico, come di consueto nei giorni post-gara, per chi è sceso in campo dal primo minuto nella sfida con il Siviglia, mentre il resto del gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche per la gestione del possesso palla, chiudendo l’allenamento con una partitella.

Domani è vigilia di Juventus-Cremonese. Al mattino allenamento, poi nel pomeriggio, alle 14:00, Mister Massimiliano Allegri presenterà la gara in conferenza stampa (diretta su Juventus TV)».

