Navas in zona mista: «Non so se il tempo era già scaduto». Le parole dell’esterno del Siviglia

Jesus Navas è intervenuto in zona mista dopo Juve Siviglia. Le sue parole riportate da AS.

NAVAS – «Dopo la grande partita che abbiamo giocato, è un peccato. Non so se il tempo era scaduto. La squadra è stata molto concentrata e abbiamo il ritorno per continuare a fare cose buone. Dobbiamo rimanere con l’atteggiamento e la serietà».

The post Navas in zona mista: «Non so se il tempo era già scaduto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG