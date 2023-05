Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 12 maggio: notizie Serie A

La Juventus salvata da Gatti allo Stadium nell’andata della semifinali di Europa League. Contro il Siviglia si è infortunato Bonucci: la lesione muscolare lo terrà fuori per almeno 15 giorni. I bianconeri sono subito tornati in campo questa mattina per preparare la sfida di domenica con la Cremonese.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Bonucci ko, subito testa alla Cremonese appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG