Allenamento Juve, TUTTI i retroscena: tre buone notizie per Allegri, ecco cosa è successo al rientro alla Continassa – VIDEO

Attraverso il proprio canale Youtube, la Juve ha mostrato le immagini della ripresa degli allenamenti ieri alla Continassa, con i bianconeri tornati in campo al JTC dopo la fine della tournée negli USA.

Tre buone notizie per Allegri: Paul Pogba e Nicolò Fagioli gradualmente con il gruppo, ma anche Kaio Jorge, che si rivede in prima squadra dopo essersi allenato con la Juventus Next Gen.

