L’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli ha parlato così del possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic: le dichiarazioni

Marco Tardelli, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato dello scambio Lukaku-Vlahovic tra Juventus e Chelsea.

LE PAROLE – «Io mi terrei Vlahovic perché è più giovane, ha più futuro e, anche a causa dei problemi fisici, a Torino non ha potuto mostrare tutto il suo talento come invece aveva fatto alla Fiorentina. Però è Allegri l’allenatore, non io: e se Max cerca caratteristiche diverse per il suo gioco, non mi stupirei di vedere Lukaku in bianconero».

