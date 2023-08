Mercato Juve, asse caldo tra i bianconeri e la Salernitana: il punto sulla tripla cessione. Cosa sta succedendo

Tuttosport fa oggi il punto sulla tripla cessione in casa Juve che coinvolge Facundo Rodriguez, Miretti e Nicolussi Caviglia. I tre sono diretti verso la Salernitana, che aspetta ora solo l’ultimo ok per concludere l’affare.

I primi due dovrebbero passare ai granata campani con la formula del prestito secco, mentre per l’ex Sudtirol dovrebbe esserci un’opzione di riscatto nell’accordo.

