I rossoneri si sono ritrovati questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento. Presenti a Milanello per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra per l’attivazione muscolare, a seguire la squadra è scesa in campo sul centrale dove ha terminato la fase del riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni ed è continuato con del lavoro sul possesso palla. A conclusione, una partita di allenamento con la formazione primavera (due tempi da 20 min).