Allenamento Milan: ecco il report della seduta odierna. Pasqua a Milanello per i rossoneri, in vista dell’appuntamento di Champions

Ecco il report dell’allenamento di oggi del Milan, che prepara la sfida contro il Napoli in Champions League:

Prima parte in palestra per la consueta attivazione muscolare, poi squadra in campo divisa in due gruppi: il primo, composto dagli undici titolari del match contro l’Empoli, ha svolto lavoro aerobico; il resto della rosa ha terminato il riscaldamento attraverso alcuni esercizi ludici seguiti da lavoro atletico focalizzato sulla rapidità; per il secondo gruppo la sessione è proseguita con una serie di partitelle (cinque contro cinque) su campo ridotto, giocate sempre alla massima intensità possibile.

