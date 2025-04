In vista del mercato bisogna evitare che si crei una “telenovela Theo”.

Il mercato di giugno è sempre più vicino e, visto il fallimento maturato nella attuale stagione, la società vuole fare il possibile per migliorare la rosa. Prima di tutto andrà sistemata la situazione relativa al DS, dopo la figuraccia fatta con la questione Paratici, poi ci si potrà dedicare completamente al mercato. Intanto Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono già al lavoro per quello che sarà il futuro. Tra le questioni da sbrigare subito c’è sicuramente quella relativa al rinnovo di Theo Hernandez.

“Stiamo parlando, stiamo lavorando, non siamo così fuori”

Nel prepartita di Milan-Atalanta Moncada si è espresso così in relazione al Rinnovo di Theo Hernandez: “A me piace tanto Theo. So che può fare partite come a Udine anche stasera. Stiamo parlando, stiamo lavorando. Non siamo così fuori. Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte”. Niente di chiuso quindi fra il Milan e Theo, con il dirigente italoamericano che sembra intenzionato a voler trattenere il francese.

Rinnovo o partenza: gli scenari per Theo

Al momento la dirigenza rossonera sembra intenzionata a voler dare un’altra chance al terzino ex Real Madrid, ma il rinnovo che proporrà la società non prevederà aumenti. Il giocatore, soprattutto nell’ultimo anno, ne ha combinate troppe e se vorrà restare lo dovrà fare alle condizioni dettate dal Milan. Se il rinnovo non dovesse concretizzarsi per Hernandez non ci sarebbe altra soluzione se non la cessione, con la Juventus che osserva incuriosita la situazione.

Leggi l’articolo completo Milan, rinnovo Theo: Moncada fa chiarezza, su Notizie Milan.