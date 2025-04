Caressa e la risposta a Conceicao che sta facendo discutere. La partita contro l’Atalanta ha riaperto la polemica sul mister rossonero.

La sconfitta contro l’Atalanta ha riacceso polemiche e critiche nei confronti del Milan, riaprendo il dibattito sulla guida tecnica. La posizione di Sérgio Conceição è tornata in discussione, con molti tifosi e osservatori che ne mettono in dubbio la tenuta sulla panchina rossonera. In questo contesto, è riemerso il nome di Carlo Ancelotti, leggenda del club e profilo capace di riportare stabilità e ambizione. Non solo: il possibile ritorno di Ancelotti potrebbe favorire l’arrivo di un grande giocatore, già legato al tecnico, alimentando i sogni dei tifosi. Il Milan riflette sul futuro, tra nostalgia e voglia di rinascita.

Conceicao nella bufera dopo Milan-Atalanta

Il Milan, a Udine, sembrava aver ritrovato compattezza e solidità grazie al nuovo modulo con la difesa a tre. Tuttavia, contro l’Atalanta, le difficoltà sono riemerse con forza, lasciando intravedere le stesse fragilità che avevano già preoccupato in passato. La sconfitta ha riacceso le critiche e le polemiche, soprattutto dopo le dichiarazioni post gara di Sérgio Conceição. Il tecnico portoghese non ha usato mezzi termini, accendendo ulteriormente il dibattito. Il botta e risposta con Fabio Caressa, in particolare, ha fatto molto discutere tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando tensioni e dubbi sul futuro della panchina rossonera.

Fabio Caressa ha risposto alle battute di Conceicao nel post gara di domenica in merito alla mancada di rispetto nei suoi riguardi. A Sky Sport ha affermato: “C’è una certa tendenza al lamento di tutti gli allenatori che inizio a trovare insopportabile: quando c’è una critica si inalberano tutti. Calma ragazzi, fa parte dello stipendio anche prendere delle critiche, giuste o non giuste bisogna starci. Conceiçao ha vinto la Supercoppa ma era arrivato da tre giorni: l’immagine che mandi in giro dopo questa coppa è di un allenatore che fuma il sigaro. I giocatori saranno stati contenti che quella è stata l’unica immagine mandata in giro per mondo dopo la vittoria della Supercoppa? Secondo me no, secondo me è l’inizio del disastro di Conceiçao. Poi, magari vince il derby e la Coppa Italia e cambieranno i giudizi, ma su cosa lo devi giudicare un allenatore? Lo giudichi sui risultati, no? Sette vittorie, sei sconfitte, nono posto in classifica, come fa a non aspettarsi delle critiche?”.

