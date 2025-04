Il Napoli studia il colpo dal Milan: 20 milioni e arriva subito

Conte lo vuole con sé a Napoli, il Milan fissa il prezzo: la trattativa può decollare.

A Milanello si comincia a lavorare in vista dell’inizio del calciomercato estivo. La squadra sarà rivoluzionata e tra i partenti potrebbe rientrare, a sorpresa, anche Francesco Camarda. Le uscite serviranno a costituire un tesoretto che sarà poi reinvestito nell’acquisto di nuovi giocatori. Essendo che il calciomercato dovrà portare dei fenomeni alla corte del Milan non è da escludersi che possano essere in molti a partire. Inoltre rossoneri avrebbero comunicato al Napoli il prezzo del cartellino del giocatore.

Musah-Napoli: si può fare

Negli ultimi giorni il Napoli avrebbe chiesto al Milan informazioni per Yunus Musah. Antonio Conte sarebbe rimasto impressionato dalle doti dell’americano, che in campo ha sempre dimostrato grande corsa e grande impegno. Non è un segreto che l’allenatore del Napoli stimi particolarmente i centrocampisti di quantità e avrebbe indicato lui come possibile rinforzo per i partenopei. Inoltre il Napoli l’anno prossimo giocherà di nuovo la Champions e avrà bisogno di una rosa ben più lunga rispetto ad adesso.

Le cifre dell’operazione

Il Milan non ha chiuso la porta in faccia ai partenopei, aprendo ad un possibile affare. L’americano è sicuramente sacrificabile in quanto non centrale nel progetto Milan e, secondo la società, facilmente rimpiazzabile. Il Diavolo ha fatto sapere al Napoli che se si vuole comprare Yunus Musah bisogna fare un’offerta di 20 milioni. Il Napoli ci starebbe seriamente pensando, Musah potrebbe essere un ottimo innesto ad un prezzo tutto sommato contenuto.

